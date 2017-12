Taxichauffeurs voeren actie in Dokkum

Publicatie: za 23 december 2017 00.10 uur

DOKKUM - Een grote groep taxichauffeurs in Noordoost Friesland voerde vrijdagmiddag actie in Dokkum. Ze maken zich zorgen over hun werk volgend jaar. Vanaf 2018 moeten de meeste gaan werken in Drenthe en omdat bedrijven aldaar de aanbesteding van het taxivervoer in de regio gewonnen hebben. Ze werken op dit moment nog voor Waaksma.

Twaalf chauffeurs moeten binnenkort eerst naar Emmen rijden om daar hun ritten te gaan rijden. Deze kilometers worden niet vergoed en de vakbond wil dat de nieuwe werkgever de zaak gaat oplossen.

