Voorarrest in zaak Van Seggeren verlengd

Publicatie: vr 22 december 2017 17.44 uur

KOLLUMERZWAAG - De 33-jarige weduwe van Tjeerd van Seggeren uit Kollumerzwaag (37) blijft twee weken langer in voorarrest. De vrouw werd vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Leeuwarden. De vrouw wordt verdacht van moord en/of doodslag.

Tjeerd Van Seggeren werd in de nacht van 8 op 9 juli om het leven gebracht na een festivalbezoek in De Westereen. Maandenlang was het een raadsel wat er precies zou zijn gebeurd. Met de aanhouding van de 33-jarige vrouw komt daar mogelijk een einde aan. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met haar advocaat.