Drachtster (34) bijt vriendin in neus: werkstraf

Publicatie: vr 22 december 2017 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (34) beet tijdens een ruzie zijn vriendin in de neus. Daarvoor en omdat hij op dezelfde dag -30 september- de oom van zijn vriendin heeft mishandeld, veroordeelde rechter Bert Dölle de man vrijdag tot een werkstraf van 40 uur plus 40 uur voorwaardelijk. Een eerder voorwaardelijk opgelegde werkstraf van 20 uur moet de Drachtster ook uitvoeren omdat hij in de proeftijd in de fout is gegaan.

De Drachtster had die dag een fles wijn achter de kiezen. Zijn vriendin had bij de politie verklaard dat hij haar pinpas had ingepikt en haar bankrekening had leeggehaald. De Drachtster beweerde dat hij toestemming had om de pas mee te nemen. Hij zou per ongeluk bij het pinnen een verkeerd bedrag hebben ingetoetst. Tijdens de ruzie die daarna ontstond, zou hij zijn vriendin hard aan de haren hebben getrokken en in het gezicht hebben gespuugd.

Ook dat ontkende hij. De oom van de vriendin was inmiddels gealarmeerd. Het kwam tot een worsteling tussen beide mannen, waarbij de Drachtster de oom met iets in het oog geprikt zou hebben. De Drachtster beweerde dat hij uit zelfverdediging de man een klap had gegeven. Daar ging de rechter niet in mee.

De schadevergoeding van de oom –de man wilde 2000 euro smartengeld omdat hij nog steeds niet goed kan zien met het oog- werd afgewezen. De rechter kon uit het dossier niet opmaken wanneer het letsel was toegebracht. De Drachtster zei dat hij zijn leven inmiddels heeft gebeterd. Hij zit in een project voor begeleid wonen en hij is van de drank en de drugs af. Hij en zijn vriendin zijn nog steeds bij elkaar.