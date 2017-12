PVV doet mee aan verkiezingen in Achtkarspelen

Publicatie: vr 22 december 2017 14.02 uur

BUITENPOST - Harrie Graansma uit Boelenslaan wordt de lijsttrekker van de PVV in Achtkarspelen. Het is de enige gemeente in Friesland waar de PVV zal meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Er is ook geprobeerd om in Leeuwarden en de Stellingwerven een partij op te zetten maar daar waren niet voldoende geschikte kandidaten.

Er is niet voor niets voor Achtkarspelen gekozen. In deze gemeente wonen veel mensen die de PVV een warm hart toedragen. Bij de landelijke verkiezingen was de PVV de tweede partij. Alleen het CDA had meer stemmen. Vooral in de dorpen Boelenslaan, Harkema, Kootstertille en Twijzel is de PVV populair. In deze dorpen werd in 2017 de PVV de grootste partij. Ruwweg 1 op de 4 inwoners stemde in deze dorpen op de PVV.

De overige namen op de lijst van de PVV Achtkarspelen zijn nog niet bekendgemaakt. De 60-jarige Graansma is al sinds 2015 statenlid van de PVV en dat zal hij ook blijven.