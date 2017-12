Winkeldief dreigt personeel met kapot kapstokje

Publicatie: vr 22 december 2017 13.00 uur

LEEUWARDEN - Een gewelddadige winkeldief is vrijdag bij verstek veroordeeld tot een maand celstraf. De verdachte, een asielzoeker uit Irak en indertijd woonachtig op het azc in Drachten, had op 19 januari vorig jaar tot twee keer toe geprobeerd om schoenen te stelen bij de Bristol in Drachten. De 30-jarige man had een paar dure schoenen in een doos met een goedkoper prijskaartje gedaan en vervolgens geprobeerd af te rekenen.

De kassière doorzag de truc. Een kwartier later werd de man door een andere winkelmedewerker aangeklampt. Ditmaal had hij een paar schoenen betaald, maar bleek hij ook nog een paar schoenen in zijn rugzak te hebben, die hij niet had afgerekend. De alarmlabels had hij van de schoenen afgetrokken. Toen het personeel voor hem ging staan om hem te beletten de winkel te verlaten, werd de man agressief. Hij kneep een medewerkster van de schoenwinkel hard in de arm.

Vervolgens brak hij een kleerhanger doormidden, hield die dreigend omhoog terwijl hij riep 'I will kill you'. Een situatie die het personeel volgens officier van justitie Jeroen Houwink als zeer dreigend heeft ervaren. Houwink rekende het geweld de winkeldief extra zwaar aan, hij eiste een celstraf van een maand. Rechter Bert Dölle maakte er een maand cel van. Het is de vraag of de verdachte de straf ooit uit zal zitten. Hij staat niet meer ingeschreven bij het azc, hij is met onbekende bestemming vertrokken.