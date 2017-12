Kop-staartbotsing door 'roodrijder' in Drachten

Publicatie: vr 22 december 2017 11.36 uur

DRACHTEN - Twee auto's zijn vrijdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Gauke Boelensstraat in Drachten. De bestuurders kregen 'groen' maar vlak na het oprijden moest de voorste bestuurder remmen voor een automobilist die nog snel door 'rood' was gereden.

De 'achterste' bestuurder reed te dicht op zijn voorganger en kon niet meer tijdig remmen en een aanrijding was het gevolg. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De automobilist die door rood reed, is doorgereden.

FOTONIEUWS