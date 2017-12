Partijen Dongeradeel in de bres voor weidevogels

Publicatie: do 21 december 2017 22.33 uur

DOKKUM - Alle partijen uit de gemeenteraad van Dongeradeel willen dat de gemeente Dongeradeel wat gaan doen om de weidevogels in de gemeente tegemoet te komen. Een initiatiefvoorstel van de FNP en Dongeradeel Sociaal werd door de hele raad overgenomen. “De gemeente kin de greidefûgels net rêde, dat moatte de boeren dwaan, mar de gemeente kin wol it goede foarbyld jaan”, zo schrijven de partijen in hun voorstel. De gemeente kan dat volgens de partijen doen door onder andere bepaalde bermen later te maaien zodat de voedselvoorziening voor de opgroeiende vogels verbeterd.

Het college werd in het initiatiefvoorstel – dat overigens meer op een ‘gewone’ motie leek - gevraagd om de bermen bij de weidevogelgebieden bij de Anjumer Kolken en bij Raard laat te maaien om het aantal insecten toe te kunnen laten nemen. Ook wordt er gevraagd aan de gemeente om bomen bij weidevogelgebeiden om te zagen. Hierin zitten vaak de roofvogels die de jongen van de weidevogels opeten. Verder gaat er een brief naar boeren met de vraag om ook meer aandacht voor de weidevogels te hebben en zich aan te melden bij het agrarische collectief “De Waadrâne”. Ook is er inmiddels een commissie opgericht die de verdere plannen uitwerkt.