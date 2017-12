Bouwstop voor ijsfontein en herinrichting Markt

Publicatie: do 21 december 2017 20.45 uur

DOKKUM - Sinds 19 december mag er niets meer gedaan worden aan de herinrichting van de Markt in Dokkum. Die mededeling deed wethouder Albert van der Ploeg donderdagavond tijdens de gemeenteraad van Dongeradeel. De bouwstop geldt de komende zes weken en is door de rechter opgelegd omdat er bezwaar gemaakt is tegen herinrichting van de Markt en de komst van de IJsfontein.

Het bezwaar werd gemaakt door de eigenaar van de nog laatst overgebleven winkel aan de Markt in Dokkum. De rechter oordeelde dat de gemeente geen combinatie had mogen maken van zowel de bouw van de IJsfontein als de herinrichting van de Markt. Een voorlopige voorziening werd daarom toegekend en sindsdien ligt de bouw stil. De gemeente Dongeradeel moet nu opnieuw de procedures doorlopen om de vergunningen rond te krijgen.