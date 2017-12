Verdachte (21) steekpartij Westereen moet naar PBC

Publicatie: do 21 december 2017 18.30 uur

LEEUWARDEN - De 21-jarige Westereender die op 21 september in de Miesstrjitte in zijn woonplaats iemand met een mes in de bovenarm stak, moet voor psychologisch onderzoek naar het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht. Dat werd donderdag duidelijk tijdens een zogeheten pro forma-zitting bij de Leeuwarder rechtbank. De Westereender wordt verdacht van een reeks gewelddadige feiten.

Op 19 augustus 2016 zou hij, in de Westereen, twee personen hebben mishandeld: hij zou iemand tegen het hoofd hebben geschopt en hij zou iemand anders hebben geslagen. Het zou om een burenruzie gaan. Op 25 november vorig jaar zou de Westereender zijn partner hebben tegen het hoofd hebben geslagen. De man zit sinds 22 september vast, de politie pakte hem de dag na de steekpartij op in Drachten. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak zal plaatsvinden.