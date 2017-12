Rechter prijst 'open houding' wietteler

Publicatie: do 21 december 2017 16.30 uur

LEEUWARDEN - Politierechter Bauke Jansen prees de 'open houding' van de verdachte die donderdagochtend tegenover hem zat. De 47-jarige wietteler uit Hantumhuizen was op 24 december tegen de lamp gelopen: in zijn loods aan 't Skoar in Ternaard was de politie op een wietplantage met 410 planten gestuit. De planten stonden in twee verborgen ruimtes. De stroom was illegaal afgetapt. Destijds bij de politie had de verdachte al niet om de hete brij gedraaid.

Donderdag op de zitting van de politierechter was dat niet anders: de man gaf grif toe dat hij -en hij alleen- verantwoordelijk was voor de kwekerij. Hij had alles zelf aangelegd. Tegen de politie had hij gezegd dat hij in februari 2015 was begonnen en dat hij inmiddels bezig was aan zijn derde oogst. Hoewel hij wiettelen 'in vereniging' op de dagvaarding had gezet, moest officier Rink Janssens tot de conclusie komen dat de verdachte solo aan de gang was geweest.

Ook Janssens roemde de coöperatieve instelling van de Hantumhuizer. 'U bent een unieke verdachte', zei de officier. De politie vond ook nog ruim 6 gram xtc. Dat waren volgens de verdachte oude pillen, die hij al jaren had bewaard. 'Ik dacht, misschien komt er ooit nog een feest'. De man kreeg voor de illegaal afgetapte stroom een factuur van bijna 4700 euro van netbeheerder Liander. Die factuur is inmiddels voldaan.

De officier had berekend dat de Hantumhuizer in bijna een jaar tijd ruim 15.000 euro had verdiend met de verkoop van de hennep. Dat zijn criminele inkomsten en dus vroeg Janssens de rechter om dat bedrag, minus het bedrag dat aan Liander was betaald, van de verdachte te 'plukken'. De rechter voldeed aan dat verzoek: de Hantumhuizer moet ruim 10.000 euro aan de Staat betalen. Hij kreeg een werkstraf van 100 uur. De rechter hield rekening met de ouderdom van de zaak.