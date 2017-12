Duidelijkheid in kostengeschil gasleiding De Falom

Publicatie: wo 20 december 2017 14.05 uur

DE FALOM - De provincie Fryslân krijgt alsnog gelijk in het geschil over de kosten voor het verleggen van een gasleiding bij De Falom. De verhuizing van de aardgastransportbuis van Gasunie bij de Haadwei was nodig om een slenk te realiseren. Dit is een natuurcompensatie voor de aanleg van de Centrale As.

De gasleiding is in 1959 door de voorganger van Gasunie aangelegd, met een speciale ontheffing van de provincie. Die werd in 2015 ingetrokken met het oog op de ontwikkelingen rondom de Centrale As. De rechtbank vernietigde vorig jaar dit besluit omdat Fryslân onvoldoende hard kon maken dat het niet een besluit in het belang van natuur, maar voor verkeer is.

Gevolg van de uitspraak was dat de Gasunie de kosten voor het verleggen, bijna vier ton, volledig bij provincie Fryslân neer kon leggen. Hier tekende het Friese college van gedeputeerde staten beroep tegen aan. Dat vindt namelijk dat Gasunie een beroep moet doen op een speciale compensatieregeling, met een staffel waarin op basis van de leeftijd van de leiding gefaseerd lager percentage wordt vergoed. Bovendien vraagt de provincie zich af of het verleggen van de gasbuis niet onder het bedrijfsrisico valt.

Raad van State oordeelde woensdag dat Gasunie voor de kosten van het verhuizen van de gasleiding inderdaad een beroep moet doen op die compensatieregeling. Ook vernietigde het hoogste rechtsorgaan de uitspraak van vorig jaar van de rechtbank.