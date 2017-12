Verdachte ontkent, mishandeling bewezen

Publicatie: wo 20 december 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 24-jarige inwoner van Boelenslaan is woensdag wegens mishandeling veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur. Politierechter Marc Brinksma achtte bewezen dat de man op 27 oktober vorig jaar op het Zaailand in Leeuwarden iemand een dikke lip heeft geslagen. Het voorval vond plaats vlak bij het gerechtshof. Een vriend van de verdachte had woorden gekregen met iemand die dacht dat hij eerder op de avond door de vriend was mishandeld.

De verdachte zou zijn vriend hebben meegenomen en verder niets hebben gedaan. Ook de vriend had tegen de politie gezegd dat er geen klappen waren gevallen. Als er al iets was gebeurd, dan had dat op camera moeten staan, meende de verdachte. Beelden van de mishandeling waren er echter niet. Het slachtoffer en een vriend hadden verklaard dat de verdachte een vuistslag had uitgedeeld.

Het was dus twee tegen twee, maar de rechter kwam toch tot de conclusie dat de verdachte zich schuldig had gemaakt aan de mishandeling. Dat concludeerde de rechter op basis van de verklaringen van het slachtoffer en diens vriend en het letsel: het slachtoffer had een snee in de lip die gehecht moest worden. De officier van justitie ging er vanuit dat het geheugen van de verdachte mogelijk was vertroebeld door de alcohol.

De rechter redeneerde dat als iemand anders het slachtoffer had geslagen, het slachtoffer ook wel aangifte tegen diegene zou hebben gedaan. 'Als u niet degene bent die heeft geslagen, dan zou er iets anders moeten zijn gebeurd. Waarom heeft het slachtoffer daar dan geen aangifte van gedaan?', stelde de rechter. De verdachte moet 500 euro smartengeld betalen en 131 euro voor kosten die het slachtoffer heeft moeten maken, onder andere voor herstel van de lip.