Winkelplan Veemgebouw opnieuw in prullenbak

Publicatie: wo 20 december 2017 13.27 uur

DRACHTEN - De bestuursrechter van de Raad van State heeft woensdagochtend in hoger beroep opnieuw een stokje gestoken voor de winkelplannen in het Veemgebouw aan de Tussendiepen in Drachten. Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland wil hier vooralsnog niet aan meewerken en krijgt met de uitspraak van het hoogste rechtsorgaan daarin gelijk.

Initiatiefnemer Retailplan BV wil op de plek een supermarkt van drieduizend vierkante meter met afhaalmogelijkheid, een discountformule en aanvullende detailhandel, zoals eventueel een grote outdoorspecialist, realiseren. Het college van Smallingerland werkt hier niet aan mee omdat het niet past binnen het geldende bestemmingsplan.

De gemeente zou volgens de bezwaarmakers echter niet tijdig hebben gereageerd op een brief in december 2014. De initiatiefnemers stellen dat het schrijven een ingediende aanvraag is. Als dit het geval is, dan had Smallingerland binnen zes weken moeten reageren. Gebeurt dat niet dan is er sprake van een ‘fatale termijn’ en moet er een omgevingsvergunning worden afgegeven.

Het college heeft altijd gesteld dat zij de brief van de initiatiefnemers niet als een ingediende aanvraag heeft gezien. Er zou in dat geval nadere informatie nodig zijn en bovendien zijn daar leges voor verschuldigd. Eerder stelde de Rechtbank Noord-Nederland Smallingerland al in het gelijk en nu is het de zaak in het hoger beroep voor Raad van State ongegrond verklaard.

Overigens werd het college van Smallingerland, in een ander hoger beroep over dezelfde zaak dat voor de Algemene Kamer van de Raad van State diende, nog wel op de vingers getikt. De gemeente is namelijk veroordeeld tot het betalen van zo’n drieduizend euro aan Retailplan BV en een andere bezwaarmaker. Het gaat om proceskosten en betaalde griffierechten.

De gemeente had namelijk een bezwaarschrift niet-ontvankelijk moeten verklaren. Hierdoor zijn in hoger beroep zowel de eerdere uitspraak van de rechtbank als het besluit van Smallingerland in 2016 vernietigd. Dat laatste zal opnieuw moeten worden gedaan. Dit lijkt, gezien de uitspraak van de bestuursrechter, geen gevolgen te hebben met het oog op de plannen van Retailplan voor het Veemgebouw en het standpunt van het college om daar geen medewerking aan te verlenen.