Zwembad De Wetterstins voldoet aan nieuwste eisen

BURGUM - Vanaf 1 januari 2018 wordt het Nationale zwemdiploma alleen nog maar uitgegeven door zwemlesaanbieders die in het bezit zijn van de Licentie Zwem-ABC. Zwembad De Wetterstins in Burgum voldoet aan alle eisen die hieraan gesteld zijn. Woensdag overhandigde Henrica Bergsma van de licentie aan wethouder Doeke Fokkema.

Om goed zwemonderwijs te kunnen waarborgen, toetst het Nationaal Platform Zwembaden / NRZ zwemlesaanbieders. Deze organisatie streeft naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC. De Licentie Zwem-ABC is een volgende stap in dit proces, waarmee borging voor veiligheid en kwaliteit van leren zwemen worden gestimuleerd. Dit geeft zekerheid dat de zwemlesaanbieder, die in het bezit is van de Licentie, handelt volgens de kwaliteitsstandaard van de zwembranche.

Vier zekerheden bij Zwembad De Wetterstins

Zwembad De Wettestins heeft nu de Licentie Zwem-ABC en dat geeft ouders/verzorgers de volgende vier zekerheden:

Zwembad De Wetterstins heeft gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold. De kinderen zijn in veilige handen en kunnen met plezier naar zwemles gaan.

Kinderen ontvangen de Nationale Zwemdiploma’s van het Zwem-ABC. Deze diploma’s voldoen aan de Nationale Zwemveiligheidsnormen. Bij elk moment van diplomazwemmen is een gelicentieerde examinator aanwezig.

De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode. Tijdens de zwemles worden ouders goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van het kind.

Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toets momenten bij het diplomazwemmen.

