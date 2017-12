Water uit kraan duurder in T-diel en Achtkarspelen

Publicatie: wo 20 december 2017 11.20 uur

BURGUM - Inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen moeten resp. 100 en 75 euro extra betalen voor water uit de kraan. De twee gemeenten besloten een paar jaar terug belasting (precario) te gaan heffen op de waterleidingen in de grond. Waterbedrijf Vitens besloot daarop om de kosten door te berekenen aan de inwoners van de gemeenten.

De precariobelasting wordt tot 2022 landelijk afgeschaft maar Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen besloten alsnog om de belasting voor de komende jaren in te voeren om wat extra inkomsten te kunnen ontvangen.

Vitens is tegen de belasting omdat drinkwater een eerste levensbehoefte is en de belasting ondoorzichtig is. Tegen de gemeente Voorst werd een rechtszaak aangespannen en het Hof heeft Vitens inmiddels gelijk gegeven. Hierdoor kan deze gemeente geen precariobelasting heffen op drinkwater.

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zien de bui inmiddels hangen. Ze hebben besloten om Vitens uitstel van betaling te geven. De gemeente Voorst heeft begin december een cassatieprocedure gestart tegen de uitspraak van het Hof. Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen willen de uitspraak van deze procedure nog afwachten voordat er een definitief besluit wordt genomen.

Mocht deze verloren worden dan zal de precariobelasting worden afgeschaft en zal Vitens de kosten voor de inwoners weer gaan verlagen. Deze cassatieprocedure kan maanden, of zelfs langer dan een jaar, in beslag nemen.