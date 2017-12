Wederom auto te water in Drachtstervaart

Publicatie: di 19 december 2017 18.18 uur

DRACHTEN - Na het ongeval van maandag belandde dinsdag aan het begin van de avond wederom een auto in de Drachtstervaart in Drachten. De eigenaar van het voertuig had de handrem vergeten. De auto rolde van de oprit zo de vaart in.

Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig uit het water te takelen. Er raakte niemand gewond.

FOTONIEUWS