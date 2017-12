Garagebox door brand verwoest in Drachten

Publicatie: di 19 december 2017 17.36 uur

DRACHTEN - Een garagebox achter een woning aan de S.H. de Rooshof in Drachten is dinsdagmiddag door brand verwoest.

De felle brand brak dinsdagmiddag even na half vier uit. De brandweer van Drachten kwam ter plaatse en had de brand, waar veel rook bij vrij kwam na een half uur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan.

