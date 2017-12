Auto slaat over de kop op Boerestreek

Publicatie: di 19 december 2017 15.55 uur

LIPPENHUIZEN - Een automobiliste is dinsdagmiddag over de kop geslagen met haar voertuig op de Boerestreek in Lippenhuizen. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.

Zowel de brandweer als een ambulance zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. De vrouw kwam met de schrik vrij. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto raakte zwaarbeschadigd.

