Vrouw opgepakt in de zaak Van Seggeren

Publicatie: di 19 december 2017 13.28 uur

KOLLUMERZWAAG - Een 33-jarige vrouw uit Kollumerzwaag is dinsdagochtend in haar woonplaats door de politie aangehouden. Het betreft de echtgenote van de 37-jarige Tjeerd van Seggeren uit Kollumerzwaag. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. De vrouw is ingesloten op het bureau en zal de komende dagen worden verhoord. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

De technische recherche is in de ochtend gelijk begonnen met een onderzoek in de woning en het bedrijfspand aan de Harm Smidswei. Ook heeft een berger een - vermoedelijk in beslag genomen - auto afgevoerd.

Het levenloze lichaam van Tjeerd van Seggeren werd op zondagochtend 9 juli 2017 in het weiland op de kruising van de Fûgelsang met de Bûterwei in De Westereen aangetroffen. Uit sectie kwam naar voren dat hij forse verwondingen had aan zijn hoofd.

