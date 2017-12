Auto in Drachtstervaart beland

Publicatie: ma 18 december 2017 19.07 uur

DRACHTEN - Een automobilist is maandagavond in de Drachtstervaart in Drachten gereden. De auto reed vanaf de Noordzijde omstreeks 18.35 uur het water in. Mogelijk zat de bestuurder vast aan de overzijde van de weg. Bij een poging om los te komen, is het voertuig vervolgens de vaart ingereden.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Uiteindelijk hoefde de man niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto uit de vaart getakeld en afgevoerd.

