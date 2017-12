Prijs voor de band The Homesick uit Dokkum

Publicatie: zo 17 december 2017 14.50 uur

LEEUWARDEN - De band The Homesick uit Dokkum heeft zaterdag de Friese Popprijs gewonnen. Deze prijs werd uitgereikt bij popfestival Freeze in het popcentrum Neushoorn in Leeuwarden.

The Homesick kreeg de prijs onder andere vanwege de doorbraak die dit jaar plaatsvond. Na de release van het album Youth Hunt werd een toer gemaakt door Europa. Er werden zaterdag in totaal vier prijzen uitgereikt. Voor de beste videoclip kreeg zanger Marcel Smit uit Burgum de Klipkar Award.