Jubileumconcert muziekvereniging Joost Wiersma

Publicatie: zo 17 december 2017 13.32 uur

JISTRUM - Zaterdagavond werd in Jistrum het 120-jarig jubileum van muziekvereniging Joost Wiersma uitbundig en muzikaal gevierd. Het A- en B- en C-orkest gaf in aparte optredens en ook in een gezamenlijk optreden in de gezellig aangeklede sporthal in Jistrum het publiek diverse muzikale composities ten gehore. De jongste jeugd kreeg ook diverse solistische rollen toebedeeld. Het programma was zeer divers en lied een aantal klassiekers, zoals La Forza del Destino (een ouverture van Verdi gearrangeerd voor fanfare in 1954) klinken en ook hedendaagse populaire muziek zoals Uptown Funk van Bruno Mars. Dit laatste stuk werd door alle A/B/C leden gezamenlijk uitgevoerd.

2017 was in muzikaal opzicht ook een bijzonder goed jaar voor de vereniging. Het B-orkest behaalde een mooi resultaat tijdens het concours op Schiermonnikoog en het A-orkest behaalde de 2e plaats op het (4- jaarlijkse) Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Een grote uitdaging met een prachtig succes.

De muziekvereniging opgericht in 1897, heeft pas in een later stadium de naam Joost Wiersma aangenomen aangezien de plaatselijke wonderdokter Joost Wiersma de muziekvereniging in moeilijke tijden altijd heeft gesteund. In 2018 krijgt dit nog een mooi vervolg aangezien in het kader van de Culterele hoofdstad, Jistrum op 23 juni 2018 meedoet aan het Ûnder de Toer projekt. Op die dag wordt (rondom ‘de Toer’) in Jistrum aandacht besteed aan ‘it paad fan de wûnderdokter’ . Muziek, toneel, schilderkunst, exposities en natuurbeleving zal op die dag in het kader van de wûnderdokter een culturele beleving voor Jistrum en omgeving betekenen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om die dag in Jistrum aanwezig te zijn en te genieten van alle cultuur die het dorp te bieden heeft.

FOTONIEUWS