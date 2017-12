N381 bij Oosterwolde afgesloten na ongevallen

Publicatie: zo 17 december 2017 08.06 uur

OOSTERWOLDE - De politie heeft zondagochtend de N381 tussen Oosterwolde en Donkerbroek afgesloten in verband met diverse ongevallen. Deze vonden vanaf ongeveer 7.00 uur plaats.

Vanwege de vrieskou en ijzel is de provinciale weg spekglad geworden en vonden er vervolgens meerdere aanrijdingen plaats. Meestal ging het alleen om blikschade. Het is onbekend of er ook mensen gewond zijn geraakt. Hoe lang de afsluiting gaat duren, is ook nog onbekend.

Bij één van de ongevallen sloeg een bestelbus over de kop. Omdat de bestuurder mogelijk bekneld zou zitten, werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd. Ook het Mobiel Medisch Team was aanwezig om het ambulancepersoneel te ondersteunen. De bestelbus was in de sloot tot stilstand gekomen. De bestuurder raakte bij het ongeval zwaargewond.

De N381 is in de loop van de ochtend weer opengesteld voor het verkeer.

FOTONIEUWS