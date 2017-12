Gewonde bij aanrijding in Opende

Publicatie: za 16 december 2017 23.46 uur

OPENDE - Op de Drachtsterweg bij Opende vond zaterdagavond een eenzijdig ongeval plaats. De bestuurder van een auto week uit voor een tegemoetkomende auto en belandde in de berm. Het voertuig kwam in een greppel tegen een boom tot stilstand. Een van de inzittenden raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

FOTONIEUWS