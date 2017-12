Twee mannen aangehouden met drugs op zak

Publicatie: za 16 december 2017 18.04 uur

SURHUISTERVEEN - Vrijdagavond heeft de politie in en om Surhuisterveen twee mannen aangehouden omdat ze verdovende middelen bij zich hadden. Beide heren moesten in ieder geval de nacht doorbrengen in de cel.

Even buiten Surhuisterveen werd een 24-jarige man uit Marum staande gehouden omdat hij geen verlichting op zijn fiets had. Na controle bleek hij een grote hoeveelheid drugs bij zich te hebben. Daarnaast werden ook nog een taser en een ploertendoder bij hem aangetroffen. Hierop werd hij aangehouden en meegenomen. Ook bij de man thuis werd na huiszoeking een grote hoeveelheid verdovende middelen gevonden.

Op het Torenplein in Surhuisterveen zagen agenten jeugd rondhangen. Bij aanspreken bleek dat een van hen verdovende middelen bij zich had. Een 20-jarige man uit Drachten is hierop aangehouden en meegenomen.