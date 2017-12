Eerder in nacht ook camper uitgebrand in K'zwaag

Publicatie: za 16 december 2017 11.33 uur

KOLLUMERZWAAG - Voordat er brand uitbrak bij de boerderij van het Lichtpunt aan de Foarwei in Kollumerzwaag, woedde er eerder in de nacht ook al brand in de Pieter Postmastrjitte in het dorp. Daar stond een camper in brand.

Voor deze brand werd de brandweer rond 6.13 uur gealarmeerd. De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft de brand geblust. Bij aankomst betrof het een uitslaande brand. Hoe deze brand is ontstaan, is onbekend.