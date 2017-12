Relationele perikelen reden schietpartij DamwÃ¢ld

Relationele perikelen reden schietpartij Damwâld

Publicatie: vr 15 december 2017 18.00 uur

LEEUWARDEN - De aanleiding tot de schietpartij in Damwâld, op 15 september bij de Spar supermarkt aan de Mûnewei, ligt in de relationele sfeer. Dat werd vrijdag bekendgemaakt door advocate Alie Westerhuis tijdens een zogeheten pro forma-zitting van de rechtbank in Leeuwarden. Volgens de advocate werd haar cliënt, een 57-jarige inwoner van Damwâld, met een stalen pijp aangevallen door het latere slachtoffer, een 68-jarige Damwâldster.

Westerhuis nam alvast een voorschot op de inhoudelijke behandeling van de zaak door te melden dat haar cliënt had geschoten om zichzelf te verdedigen. De man zit nog steeds vast. De advocate verzocht de rechtbank om de voorlopige hechtenis op te heffen. Enerzijds vanwege de broze gezondheid van de Damwâldster - de man heeft hartproblemen, hij zou 20 pillen per dag slikken.

Aan de andere kant wou de raadsvrouw dat haar cliënt naar huis kan om voor zijn zoons te zorgen. Die zijn 17 en 18 jaar oud en staan er volgens Westerhuis alleen voor. Bovendien zouden de zoons bedreigd worden door familieleden van het slachtoffer.

De rechtbank wees de verzoeken af. Het is volgens de rechtbank aan de artsen om de man tijdens de detentie in de gaten te houden. Mocht dat nodig zijn, dan kan hij overgeplaatst worden naar het Justitieel Medisch Centrum (JMC) in Scheveningen. Over de situatie thuis zeiden de rechters dat het maar de vraag is of de problemen opgelost worden als de Damwâldster vrij komt. De man gaat dus niet naar huis. De rechtbank bepaalde wel dat hij onderzocht moet worden door een psycholoog en een psychiater.

De zaak wordt waarschijnlijk op 1 maart 2018 inhoudelijk behandeld.