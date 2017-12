Schuurtjesdief hoeft geen enkelband meer

Publicatie: vr 15 december 2017 17.15 uur

LEEUWARDEN - Tegen een 28-jarige schuurtjesdief uit Drachten is vrijdag een onvoorwaardelijke celstraf van 114 dagen geëist, plus 8 maanden voorwaardelijk. Het onvoorwaardelijke deel van de straf heeft de Drachtster al in voorarrest uitgezeten. Vanaf begin dit jaar pleegde hij een reeks diefstallen, meestal brak hij in in schuurtjes. Hij stal fietsen en gereedschap. Bij hem thuis vond de politie een aantal verkeersborden.

De Drachtster liep tegen de lamp toen hij op 27 juli zonder licht reed op een fiets die gestolen bleek te zijn. De politie hield hem aan en zag dat de man een tas bij zich had met gereedschap dat geschikt is om in te breken. De Drachtster was telkens onder invloed van ghb als hij zich op het dievenpad begaf. Hij heeft een justitieel verleden, hij was net van de lijst met veelplegers af.

Hij liep in twee proeftijden, er hing hem nog zes weken en 143 dagen cel boven het hoofd. Hij is bereid mee te werken aan een behandeling. De voorlopige hechtenis werd geschorst, op voorwaarde dat de Drachtster een enkelband omdeed. Dat is volgens de reclassering niet meer nodig. Officier van justitie Henk Mous eiste dat de zes weken voorwaardelijk wordt omgezet in een werkstraf van 84 uur. Van de andere voorwaardelijke celstraf zou de proeftijd met een jaar verlengd moeten worden.

De Leeuwarder rechtbank doet op 29 december uitspraak.