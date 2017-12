Eyso de Wendtstraat in Kollum heropend

Publicatie: vr 15 december 2017 16.59 uur

KOLLUM - Vanaf 3 juli is er hard gewerkt aan het opnieuw inrichten en opknappen van de Eyso de Wendtstraat. Vrijdagmiddag om 15.30 uur heeft wethouder Jelle Boerema samen met Yme Westra van Plaatselijk Belang Kollum de straat heropend.

In de periode van 3 juli t/m vrijdag 15 december 2017 zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd aan de Eyso de Wendtstraat. Het gaat om het gedeelte vanaf het Rechthuisplein tot aan de kruising met de Joh. Bogermanstraat. Van het genoemde gedeelte is de beschoeiing vervangen langs de Trekvaart. De asfalt verharding is verwijderd en hiervoor is bestrating teruggekomen.

Ook de riolering is vervangen en daarbij is het hemelwater afgekoppeld van het vuilwaterriool. Het regenwater gaat nu rechtstreeks naar de naastgelegen Trekvaart.

De totale kosten voor het aanpakken van de Eyso de Wendtstraat bedroegen €400.000,-

Alleen dit weekend 16 & 17 december is de straat nog gedeeltelijk afgesloten in verband met de weersomstandigheden.

