Drachtster chauffeur betrokken bij dodelijk ongeluk

Publicatie: vr 15 december 2017 11.45 uur

DRACHTEN - Een chauffeur uit Drachten is donderdagmiddag betrokken geraakt bij een dodelijk ongeval op de N377 bij het Overijsselse Dedemsvaart. Bij het ongeval kwam een 37-jarige automobilist uit Slagharen om het leven. De vrachtwagen van de Drachtster belandde in de sloot en vloog daarbij in brand. Hij kon tijdig zijn cabine verlaten.

De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De twee voertuigen kwamen op de provinciale weg in frontale botsing met elkaar. De chauffeur uit Drachten zou gewoon op zijn eigen weghelft hebben gereden.