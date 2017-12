Oplichter probeert abonnementen te verkopen

Publicatie: vr 15 december 2017 11.37 uur

DRACHTEN - De politie waarschuwt voor een oplichter die in verschillende horecazaken in Drachten in de afgelopen tijd telefoonabonnementen probeerde te verkopen. Op deze manier probeert de man geld te verdienen. Een aantal mensen is op het voorstel van de man ingegaan en heeft elders in Nederland een telefoonabonnement afgesloten waarbij ook een telefoon werd geleverd. De telefoon is na het afsluiten van het abonnement door de man meegenomen. De slachtoffers blijven echter wel vastzitten aan een duur telefoonabonnement.

De man verdwijnt als sneeuw voor de zon nadat de truc is uitgevoerd. De slachtoffers krijgen de oplichter niet meer te spreken. "Wees daarom gewaarschuwd! Sluit nooit telefoonabonnementen af voor iemand anders die je totaal niet kent en voorkom dat ook jij de dupe gaat worden van de praktijken van deze man." zo waarschuwt de politie. De politie wil ook graag weten wat de identiteit van de man is.