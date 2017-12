Drachtster piraten weer los

Publicatie: vr 15 december 2017 11.26 uur

DRACHTEN - De dertien leden van het Drachtster piratenteam draaien weer hun plaatjes tussen 13 december en 30 december.

Het piratenteam is met hun oudejaarsmarathon te beluisteren op de 106.00 FM. Ook zijn ze te beluisteren via diverse streams op internet.

Het Drachtster Piraten team zijn dit jaar de eersten in Friesland die oudejaarsmarathon zijn begonnen. Zaterdag 23 december wordt er op de Tussendiepen in Drachten een feestavond gehouden met diverse hollandse artiesten. Volgend jaar zit de Drachtsterpiraten niet meer op de tussendiepen. Ze verhuizen dan naar hun nieuwe locatie op de Gaffel in Drachten.

FOTONIEUWS