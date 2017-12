Uitbreiding Sionsberg op handen

Publicatie: do 14 december 2017 23.16 uur

DOKKUM - De beloofde uitbreiding van zorg die eigenlijk al vanaf 1 juni aanstaande in de Sionsberg in Dokkum zou gaan plaatsvinden komt er alsnog. Dat zei wethouder Albert van der Ploeg donderdagavond tijdens de raadscommissie Omkriten in de gemeente Dongeradeel. De eerder aangekondigde uitbreiding kwam met name nog te vroeg vanwege het gebrek aan gipsmeesters. Er wordt nu gewerkt aan de bijscholing van chirurgen tot die functie, zodat de gewenste uitbreiding op termijn alsnog kan worden gerealiseerd.

Tijdens een bijeenkomst in april van dit jaar werd aangekondigd dat er in de Sionsberg zeven dagen per week van acht uur 's ochtends tot elf uur 's avonds huisartsen volwaardig ondersteund zouden worden en dat er van de röntgenafdeling en het lab gebruik gemaakt zou kunnen worden. Toenmalig financieel directeur Peter Lalkens liet tijdens die bijeenkomst weten dat het aantal patiënten weer op het niveau zit van voor de doorstart. Verder benoemde hij dat de wachttijden erg kort zijn en dat er extra capaciteit komt op het moment dat de wachttijden oplopen. Verder zijn er zes huisartsenbedden gerealiseerd in de Waadwente, waar patiënten kort kunnen verblijven als dat nodig is.