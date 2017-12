Weinig kans voor restaurant op De Helling Dokkum

Publicatie: do 14 december 2017 23.10 uur

DOKKUM - Een oud initiatief om een restaurant te starten aan De Helling in Dokkum dat donderdagavond opnieuw aan de orde kwam tijdens de raadscommissie Omkriten lijkt weinig kans te maken. Ondernemers Cor Schat en Willem van Suijlekom hadden om spreektijd gevraagd tijdens de commissie. Ze kwamen in 2010 ook met de plannen voor een restaurant bij het parkeerterrein, maar staakten met de ontwikkeling daarvan na de komst van het pannenkoekschip aan De Helling. Nu dat schip verkocht is, zagen de ondernemers hun kans schoon om de plannen opnieuw aan de orde te brengen.

Volgens de ondernemers waren er eerder toezeggingen gedaan door de gemeente en was er vanuit de ondernemersvereniging enthousiast gereageerd. Voorzitter Niek Geelhoed schreef echter een pittige brief naar de raad dat het tegendeel bewees. “Met stijgende verbazing heeft het bestuur van de OVD kennis genomen van de inhoud van deze documenten”, aldus Geelhoed. Wethouder Esther Hanemaaijer voelde ook weinig voor de plannen. “Het college is altijd heel duidelijk geweest. Op 23 juli 2009 hebben we al een afwijzing gestuurd. Die boodschap is altijd helder gecommuniceerd.”