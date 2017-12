Oversteek bij Philips gaat definitief dicht

Publicatie: do 14 december 2017 18.51 uur

DRACHTEN - De voetgangersoversteek over de Noorderhogeweg in Drachten wordt definitief opgeheven. Dat is door het college van B&W van Smallingerland besloten. De oversteek bij de rotonde met het Tussendiepen is overbodig geworden nu er een ongelijkvloerse oversteek onder brug De Piip door is.

De oversteekplaats werd in mei van dit jaar al afgesloten bij wijze van proef. Uit een evaluatie is nu duidelijk geworden dat de situatie verbeterd is. De gemeente gaat nu definitief de plek afsluiten. Het fiets via de onderdoorgang van de Piip wordt verder voorzien van een lengtemarkering. Er is een budget van 6000 euro voor gereserveerd.