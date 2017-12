Hotel in Burdaard opgelicht door notoire oplichter

Publicatie: do 14 december 2017 17.53 uur

BURDAARD - Hotel-restaurant It Posthûs in Burdaard is slachtoffer geworden van een bekende oplichter. Van 6 tot en met 13 december verbleef Serge van der Wulp in het hotel-restaurant. Hij vertrok zonder te betalen en laat daarmee een rekening achter van meer dan 500 euro (klik hier voor videobeelden).

Naar aanleiding van de oplichting in Burdaard laat Hotel Restaurant Wad Oars in Anjum weten dat zij ook opgelicht zijn. De man verbleef daar van 24 november tot 6 december. De totale schade is ongeveer 1000 euro. Eigenaar Geert Snijdood laat weten dat hij aangifte bij de politie heeft gedaan.

Eerder dupeerde de oplichter al een hotel in Tilburg en maakte hij slachtoffers in de paardenwereld als paardenhandelaar. Het tv-programma Opgelicht?! schonk vorig jaar aandacht aan Van der Wulp. Na die uitzending kwamen er meerdere klachten bij de redactie binnen en bleef het nodig om voor Van der Wulp te waarschuwen. Dat is ook wat eigenaren Sjoerd en Saskia van het hotel in Burdaard doen. Aan de ondernemers in Friesland en daarbuiten geven zij mee: 'wees alert, hij is actief en in de buurt.'

De notoire oplichter kiest vaker voor kleinschalige hotels en B&B's. De kans is dan kleiner dat hij zich hoeft te identificeren. "Achteraf had ik de kleine signalen moeten oppikken" erkent Sjoerd Bosgra. "Zijn auto stond nooit bij ons geparkeerd, hij had het steeds over zijn collega die er helemaal niet was. Hij reserveerde zelfs nog voor Kerst. Dat zal wel niet doorgaan" besluit Sjoerd met een kwinkslag.