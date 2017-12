Speciaal team zoekt naar Remon in natuurgebied

Publicatie: do 14 december 2017 12.08 uur

LEEUWARDEN - De zoektocht naar de 19-jarige Remon Bruinsma uit De Westereen is donderdag voortgezet in de Kleine Wielen nabij Leeuwarden. In dit natuurgebied zoeken politie en vrijwilligers van het Veteranen Search Team naar de vermiste jongen.

Het Veteranen Search Team is een vrijwilligersorganisatie die bestaat uit veteranen en overig (voormalig) geüniformeerd personeel. Al eerder hielp dit team een week lang in de zoektocht naar de destijds vermiste Anne Faber.

Al eerder zocht een groep vrijwilligers in natuurgebied de Kleine Wielen. Het is niet bekend of deze zoektocht van de politie met het veteranen team gebaseerd is op informatie uit de eerdere zoektocht.

Remon is voor het laatst gezien op camerabeelden. Hierop was hij te zien in de Groeneweg ter hoogte van de Doelenstraat in het centrum van Leeuwarden. Dit was op 1 december om 2.30, daarna ontbreekt van hem ieder spoor. De politie is nog steeds op zoek naar mensen die nacht hebben gezien of gesproken.

FOTONIEUWS