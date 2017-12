'Zorgvuldig, maar uitbreiding woonwagens komt er'

DRACHTEN - De uitbreiding van de standplaatsen voor woonwagens in Drachten gaat er komen, maar meer wil wethouder Jos van der Horst voorlopig niet kwijt. Daarmee wil hij voorkomen dat zaken hun eigen leven gaan leiden. ,,Ik wil gewoon helder communiceren. Op dit moment is er nog geen besluit gevallen, helemaal niets. Eerst willen we het plaatje met WoonFriesland rond hebben en dan gaan we naar de omwonenden en woonwagenbewoners toe.”

Fractievoorzitter Yntze de Vries van de ELP heeft dinsdagavond vragen gesteld over de voortgang en het verzoek om geheimhouding tot het plan is uitgewerkt. Van der Horst bevestigde deze houding. ,,We zitten in de laatste fase en hebben goede afspraken gemaakt, maar het plaatje is nog niet rond.” Hij reageerde licht geërgerd op de vraag van het CDA waarom het zolang duurt. Inmiddels ligt het verzoek voor uitbreiding al meer dan twee jaar bij de gemeente. ,,Dit is niet zomaar iets. Twintig jaar hebben wij ons niet bekommerd om uitbreiding. De bewoners zijn destijds van de locatie Drachtstercompagnie op verschillende plekken in Drachten uitgestreken. Ruimtelijk en financieel gezien boks je dat niet zomaar voor elkaar. Ook is het behoorlijk trekken aan WoonFriesland, maar het is me gelukt.

Van der Horst vindt het ,,gevaarlijk” om inhoudelijk uitspraken te doen. Woonwagenbelang Smallingerland heeft in een lokale krant beoogde locaties gecommuniceerd. ,,Met alle onrust en gevolgen van dien. Ik wil voorkomen dat een besluit de mensen door de strot wordt geduwd. De uitbreiding van de standplaatsen gaan we gewoon doen, maar ik hecht waarde aan een zorgvuldig proces, waarin iedereen recht gedaan wordt.”

het plan is om in januari 2018 een informatiebijeenkomst te organiseren en nog voor de verkiezingen een besluit te nemen, maar die datum is voor Van der Horst niet heilig. ,,Zorgvuldigheid staat voorop.”