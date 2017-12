Interactieve opzet omgevingsvisie

Publicatie: wo 13 december 2017 20.05 uur

DRACHTEN - Gemeente Smallingerland wil samen met haar burgers een omgevingsvisie tot stand brengen. Dit is een samenhangende, strategische blik op de leefomgeving als geheel, rekeninghoudend met alle ontwikkelingen die voor het gebied van belang zijn.

Gemeenten zijn verplicht om een dergelijke visie te maken. Smallingerland is niet uniek in haar aanpak. Sterker nog, op andere plekken is men al veel verder in het proces. Dinsdagavond werd in een speciale Ronde Tafelbijeenkomst met betrokkenen gesproken over de startnotitie voor de omgevingsvisie. Uiteindelijk wordt er halverwege 2018 met de samenleving in gesprek gegaan. Een vertegenwoordiging uit de gemeenteraad gaat uiteindelijk de vervolgstappen bepalen. Dan zal ook bekend zijn op welke wijze het gesprek met de samenleving vorm krijgt. Medio 2019 moet de omgevingsvisie klaar zijn.

De landbouw en historische vereniging Smelne’s Erfskip gaven dinsdagavond aan nauw betrokken te willen zijn in het proces.