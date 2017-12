Friese taaleis kinderopvang â€˜stap te verâ€™

Friese taaleis kinderopvang ‘stap te ver’

Publicatie: wo 13 december 2017 19.15 uur

DRACHTEN - FNP Smallingerland wil dat het gebruik van de Friese taal in Voorschoolse – en Vroegschoolse Educatie wordt bevorderd. Andere partijen in de gemeente ondersteunen dit, maar een meerderheid lijkt het voorstel om een eis te stellen aan het Fryske taalniveau van de pedagogisch medewerkers een brug te ver te vinden.

Fractievoorzitter Durk Oosterhof vindt het vreemd dat het gebruik van Engels bij jonge kinderen wordt gestimuleerd, maar dat over het Frysk niets is vastgesteld. ,,Wylst it by it opfangen fan jonge bern yn in pedagogyske setting wichtich is de bern yn harren memmetaal op te fangen en rûchwei de helte fan de bern yn ús gemeent it Frysk as memmetaal hat.”

Oosterhof hoeft ogenschijnlijk niet op veel steun voor zijn amendement te rekenen. Een meerderheid lijkt niet voor een taaleis voor de pedagogisch medewerkers te zijn. Bovendien zijn dergelijke eisen volgens wethouder Pieter van der Zwan ook niet een bevoegdheid van de gemeente.