Kapotte pomp van brandweerauto zorgt voor vragen

Publicatie: wo 13 december 2017 18.24 uur

NIJEGA - De problemen met de watervoorziening bij de grote brand in Nijega afgelopen zondag zijn voor burgemeester Tom van Mourik van Smallingerland reden om te vragen om een technisch rapport. De pomp van de eerste tankautospuit van Drachten bleek namelijk defect. ,,Hoe heeft dit kunnen gebeuren. Ik deel de vragen en wil de antwoorden graag hebben.”

Van Mourik reageerde dinsdagavond op vragen van het CDA. Die vreest dat het nieuwe dekkingsplan, en het verlies van een tankautospuit voor Drachten, aan de problemen ten grondslag ligt. De burgemeester denkt van niet. ,,Het dekkingsplan is juist bedoeld om geregeld onderhoud te plegen.” Van Mourik denkt dat de brand het nut van een onderzoek naar een extra brandweerpost in Oudega, vanwege de beperkte dekkingscapaciteit in dit gebied, wel onderstreept. Vragen van de VVD of de problemen met watertappunten een aantal jaren geleden, vanwege de beperkte watervoorziening, ook nog in relatie staan met dit incident wordt ook door de burgemeester nagevraagd. ,,Maar in principe moet dat klaar en goed zijn.”