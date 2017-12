Oog beschadigd door klap met glas op dansvloer

Publicatie: wo 13 december 2017 18.00 uur

LEEUWARDEN - Een incident op de dansvloer van een café in Kollumerzwaag, op 18 juni van dit jaar, kan voor een toen 21-jarige inwoner van Drachten verstrekkende gevolgen hebben. De Drachtster kreeg een klap in het gezicht met een longdrinkglas. Hij kreeg glassplinters in zijn oog, dat nog steeds niet is hersteld. Het is ook maar de vraag of hij ooit weer volledig zicht zal krijgen in zijn rechteroog. Degene die naar alle waarschijnlijkheid de klap uitdeelde, een 23-jarige inwoner van Surhuizum, moest zich woensdag voor de rechter verantwoorden.

De Surhuizumer zei dat hij probeerde een ruzie te sussen, tussen een maat en het latere slachtoffer. De Drachtster zou tegen de jongen gebotst zijn, waarna het uit de hand was gelopen. Ondanks dat de Drachtster zijn excuses had aangeboden, bleef de ander boos. Toen de Surhuizumer de twee in het vizier kreeg, waren er volgens hem al klappen gevallen. 'Ik wilde ze uit elkaar halen, toen heb ik hem geraakt met een glas', zei hij.

Op de beelden van de beveiligingscamera, die werden vertoond tijdens de zitting, was te zien dat de Surhuizumer twee keer uithaalde. Later bij de politie en in een chatbericht had hij gezegd dat het per ongeluk was gegaan. Tegen de politie had hij gezegd dat het een reactie was, die verkeerd had uitgepakt. 'Ik sla niet met opzet iemand met een glas tegen het hoofd', zei de verdachte.

Hij had zich vrij snel na het incident gemeld bij de eigenaar van het café en, via Facebook, bij de familie van het slachtoffer. Het is nog niet bekend of de Drachtster blijvend letsel aan de klap heeft overgehouden. Hij had glas in zijn rechteroog, het zicht is nog steeds wazig. Het hoornvlies en de pupil waren beschadigd. Bij hem zijn volgens zijn advocate posttraumatische stressklachten vastgesteld. Hij is in therapie.

In eerste instantie vorderde hij 1000 euro smartengeld. De Surhuizumer heeft de helft van dat bedrag al betaald. Hij zei dat hij wel kon begrijpen dat het slachtoffer smartengeld wilde. Zodra bekend is wat de blijvende gevolgen zijn, zal er hoogstwaarschijnlijk een civiele procedure gestart worden om de schade op de verdachte te verhalen. Officier van justitie Pieter van der Rest ging er vanuit dat de verdachte niet bewust met het glas heeft geslagen. 'Maar ik geloof wel dat hij het glas in zijn hand had', aldus de officier. Hij eiste een werkstraf van 120 uur en 2 maanden voorwaardelijke celstraf.

De Leeuwarder rechtbank doet op 27 december uitspraak.