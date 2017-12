Hennepkwekerij aangetroffen in Drachten

Publicatie: wo 13 december 2017 17.35 uur

DRACHTEN - In een loods aan de Gaffel in Drachten heeft de politie woensdagmiddag een kleine hennepkwekerij aangetroffen. Om hoeveel planten het gaat is niet bekend.

De politie doet onderzoek in en om de loods. Of er iemand is aangehouden is op dit moment niet bekend.

