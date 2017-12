73-jarige hennepteler moet een maand de cel in

Publicatie: wo 13 december 2017 16.20 uur

LEEUWARDEN - Bij een brand in een schuur aan de Bredewei in Niawier, op 10 november 2015, ontdekte de brandweer een hennepkwekerij. Woensdag stonden de bewoners van de woning waartoe de schuur behoorde voor de rechter. Een 73-jarige Niawierster werd veroordeeld tot een celstraf van een maand, plus een maand voorwaardelijk. Zijn 49-jarige dochter kreeg een werkstraf van 150 uur waarvan de helft voorwaardelijk. De moeder van het gezin werd vrijgesproken.

De vrouw kon niets verklaren, ze heeft een beroerte gehad. Toen ze in 2015 door de politie werd gehoord, zei ze dat ze niet van de wietplantage -met 267 planten- heeft geweten. Rechter Klaas Bunk geloofde haar. Vader en dochter zeiden ook dat ze niet wisten dat er een hennepkwekerij in de schuur zat. Ze zouden de schuur aan twee Leeuwarders hebben verhuurd, die aan auto's wilden sleutelen. Dat geloofde de rechter niet.

In de woning werd een behoorlijke hoeveelheid hennep en hasj en honderden joints aangetroffen. Daar had de man een verklaring voor: hij draait joints voor een coffeeshop. De woning staat op naam van de dochter. De huur van de woning bedraagt 1500 euro. Op de vraag van de rechter hoe dat bedrag elke maand weer op tafel komt, weigerde de vrouw antwoord te geven. 'Dat geld moet toch ergens vandaan komen', stelde officier van justitie Charlotte Cromwell. Zij ging er vanuit dat vader en dochter wel degelijk op de hoogte waren van de kwekerij.

De stroomtoevoer voor de wietplantage zat volgens Cromwell in de woning. De officier achtte ook bewezen dat vader en dochter moedwillig illegaal stroom hebben afgetapt. 'Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat u er niks van wist', zei de rechter. Hij noemde de verklaringen van vader en dochter 'ongeloofwaardig'. 'Ik geloof u gewoon niet', zei Bunk zonder omwegen. Bij de strafmaat hield hij er rekening mee dat vader en dochter voor hun vrouw, respectievelijk moeder moeten zorgen.