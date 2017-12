Ruim 3 kilo hennep in de auto: 7 weken cel

Publicatie: wo 13 december 2017 13.00 uur

LEEUWARDEN - Twee mannen die eind april vorig jaar werden betrapt met meer dan drie kilo hennep in de auto, zijn woensdag bij verstek veroordeeld tot celstraffen. Een 27-jarige inwoner van Emmeloord gaat zeven weken het gevang in. De medeverdachte, een 33-jarige man zonder vaste woonplaats, moet ook zeven weken zitten. Hij liep in een proeftijd, de maand cel voorwaardelijk die daarbij hoorde moet hij alsnog uitzitten.

Het duo werd op 20 april 2016 op de A7 bij Terwispel staande gehouden. Een medewerkster van een tankstation in Drachten had de politie ingeseind. De mannen waren bij het tankstation geweest en hadden zich verdacht gedragen. Het was de pompbediende opgevallen dat een van de twee extreem veel zweette. De mannen konden geen id-bewijs overleggen.

Op zoek naar identiteitsgegevens van het tweetal stuitte de politie in de kofferbak van de auto op twee gesealde plastic zakken. Die zakken bleken hennep te bevatten, in totaal 3,4 kilogram. De verdachten zeiden dat ze niets van de hennep af wisten. Eigenlijk beschuldigden ze elkaar, de een zei van de ander dat die iets in de kofferbak had gelegd. De rechter oordeelde dat ze beide schuldig bevonden konden worden aan het bezit van de hennep.