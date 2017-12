Mishandeling en vernieling door jeugd in Harkema

Publicatie: wo 13 december 2017 12.53 uur

HARKEMA - In de omgeving van de Boekweitstrjitte in Harkema heeft een groep sneeuwbal gooiende jeugd maandagavond voor behoorlijk wat overlast gezorgd. Twee personen werden mishandeld en er werden diverse vernielingen gepleegd.

De politie is op zoek naar mensen die deze groep hebben gezien of die meer informatie hebben over deze zaak.