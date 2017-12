Sieraden gestolen uit woning in Drachten

Publicatie: wo 13 december 2017 12.28 uur

DRACHTEN - In een woning aan De Kamperfoelie in Drachten zijn dinsdag sierraden ontvreemd. Dit is gebeurd tussen 15.30 en 18.30.

De bewoner heeft aangifte gedaan bij de politie. Zij hebben de zaak inmiddels in onderzoek en zijn op zoek naar mensen die iets hebben gezien rond dat tijdstip.