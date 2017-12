SuwÃ¢ldster mag in Leeuwarden niet naar de kroeg

Suwâldster mag in Leeuwarden niet naar de kroeg

Publicatie: di 12 december 2017 15.55 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige inwoner van Suwâld is dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden wegens mishandeling veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur en een celstraf van 13 dagen. Die 13 dagen heeft de Suwâldster al in voorarrest uitgezeten. Hij heeft in de nacht van 25 augustus in Leeuwarden, in de buurt van de Oude Doelesteeg iemand knock-out geslagen.

Het slachtoffer viel met het hoofd op de grond en is een aantal minuten buiten westen geweest. De jongen liep een zware hersenschudding op en twee gebroken tanden. De rechtbank bepaalde dat de Suwâldster een schadevergoeding van ruim 5400 euro moet betalen. Daarbij zitten de tandartskosten -3500 euro- en 1100 euro smartengeld. De Suwâldster beweerde dat het slachtoffer hem had uitgedaagd, door in een bokshouding tegenover hem te gaan staan.

De jongen zou hem ook een kopstoot hebben gegeven. Niemand van de omstanders, inclusief de politie, heeft dat waargenomen. De Suwâldster is december vorig jaar ook veroordeeld voor een ernstige mishandeling. Ook toen speelden een aantal factoren mee, waaronder de psychische problematiek. De Suwâldster kampt met een aantal stoornissen, waaronder pdd-nos en adhd.

Na die eerdere veroordeling kwam de hulpverlening niet op gang. Dat is nu anders, de Suwâldster is onder behandeling en hij heeft contact met de reclassering. Volgens die instantie doet hij zijn uiterste best zijn leven te beteren. De rechtbank legde een drugs- en alcoholverbod op en de Suwâldster mag zich na acht uur 's avonds niet in horecagelegenheden in Leeuwarden begeven.