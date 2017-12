Inloopbijeenkomst Skieding druk bezocht

Publicatie: ma 11 december 2017 20.44 uur

HOUTIGEHAGE - Ondanks de het slechte weer was de opkomst bij de inloopbijeenkomst over De Skieding tussen de snelweg A7 en Surhuisterveen groot. Aan De Skieding, bij de rotonde van de Folgersterloane, staat het projectbureau.

Aanwonenden en pers werden maandag in de namiddag en avond in de gelegenheid gesteld om de plannen in te zien en reacties te geven. Ook de politiek en plaatselijk belang Surhuisterveen waren op komen dagen.

De provincie Fryslân wil de veiligheid en de doorstroming op De Skieding verbeteren. Om dit te doen wordt bij de Leidijk en de Drachtsterweg een ovonde aangelegd. Bij de afslag naar de Parksterdwarsweg en het benzinestation komen vakken om veilig linksaf te slaan. Daarnaast wordt de weg breder én krijgt deze nieuwe belijning. De maximumsnelheid blijft 80 kilometer per uur.

Aan De Skieding wonen veel mensen. Hun woningen hebben vaak een inrit die direct aansluit op de weg. Het verkeer op De Skieding rijdt 80 kilometer per uur. Daardoor kan de weg op- of afrijden soms zorgen voor onveilige situaties. Dat wil de provincie Fryslân graag voorkomen. Hoe dit het beste gedaan kan worden, is de afgelopen periode besproken met de aanwonenden zelf. Zij mochten een aantal wensen en oplossingen rondom hun eigen woning kaart aanbrengen. Ook kwamen ze met suggesties om – hier en daar – de directe omgeving plezieriger in te richten.

Wat zijn de resultaten?

Het projectbureau, dat speciaal geplaatst werd om alle gesprekken te voeren, werd de afgelopen maanden druk bezocht. Aanwonenden kwamen meerdere keren langs. Ook gemeenten en andere betrokken partijen zoals LTO, TLN en het Fryske Gea brachten een bezoek aan het bureau. Zo kwamen er veel verschillende ideeën op tafel.

• Meer dan de helft (53) van de uitritten hebben straks geen directe aansluiting meer op De Skieding.

• Deze bewoners komen straks bij hun woning via een achter- of een voorpad. In totaal wordt er circa 5100 meter pad aangelegd.

• Vijf kruispunten worden afgesloten of samengevoegd. Het gaat om kruispunt Topweer, Poelbuurt, Heidelaan, Wildveld en Wildveld (onverhard). Daarvoor in de plaats komt een ovonde. Dit voorstel werd gedaan door de bewoners zelf. Hun woningen – in totaal vier – moeten hiervoor wijken.

• Tussen de kruispunten Wildveld verhard en Wildveld onverhard is het idee om De Skieding een stukje te verleggen in westelijke (Friese) richting. De bestaande Skieding verandert dan in een voorpad voor de bewoners.

Over de resultaten van de gesprekken moeten Provinciale Staten vervolgens een besluit nemen. Daarna is duidelijk of de plannen doorgaan. Voor een aantal maatregelen is de provincie Fryslân afhankelijk van gemeentes en buurtprovincie Groningen.

De reactie van Freerk Windstra van Plaatselijk Belang Surhuisterveen was, dat hij graag zou willen dat de weg 1 naam krijgt in plaats van de huidige 4 namen (Skieding, De Skieding, Scheiding, De Scheiding). Ook was hij niet voor de parallelweggetjes.

Van de omwonenden die aanwezig waren rond 16.15 uur waren de meeste wel positief. Een campingeigenaar kan zijn camping weer openen, De Skieding zal zijn camping niet doorkruisen. Een andere bewoonster gaf aan, dat zij, met een drietal buren, zelf het voorstel hadden gedaan om de weg over hun erf te leggen, dit met als gevolg, dat hun huizen moeten worden afgebroken.

