Wederom zoektocht op en rond het water naar Remon

Publicatie: ma 11 december 2017 16.43 uur

LEEUWARDEN - De politie is maandagmiddag weer verder gegaan met de zoektocht op en rondom het water. Ze zochten in de binnenstad van Leeuwarden naar de nog steeds vermiste Remon Bruinsma.

Eind vorige week begon een zoekactie naar een blond meisje die was gezien op camerabeelden. Daarop was te zien dat met Remon sprak en dat hij daarna wegrende in de richting waarin zij wees. Dit weekend dacht de familie dat het meisje zich gemeld had die Remon die nacht nog gesproken had, maar dit bleek helaas de verkeerde.

De zoektocht maandagmiddag gebeurde vanuit bootjes, maar ook liepen agenten vanaf de kade het water te inspecteren. Er werd deze keer geen gebruik gemaakt van sonarapparatuur.

